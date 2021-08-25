Источник сообщил о признании подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени признался в совершенном преступлении, сообщает 25 августа РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал «Тюмень №1».

Мужчину задержали ранее в этот же день. Он проживал в соседнем доме от жилья убитой девочки. Подозреваемый оказался 40-летним бывшим спецназовцем.

В квартире тюменца уже прошли обыски. Там были обнаружены следы на ковре, а также провод, похожий на тот, которым была связана девочка.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором находились останки.

Как предположили волонтеры, тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

20 августа волонтер, участвовавшая в поисках ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда отец сел в тюрьму за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, однако регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.