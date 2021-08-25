Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени задержали

Подозреваемым в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени является 40-летний бывший спецназовец. Об этом в среду, 25 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, мужчину задержали.

Уточняется, что в квартире предполагаемого убийцы уже прошли обыски. Там были обнаружены следы на ковре, а также провод, похожий на тот, которым была связанна девочка.

Другая информация о подозреваемом отсутствует, в том числе не называется его имя.

О том, что следователи в Тюмени проверят местного жителя на причастность к убийству стало известно ранее в этот день. Как отмечалось, имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. Сообщалось, что с ним проводятся следственные действия.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

19 августа тело девочки обнаружили. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором находились останки.

Как сообщал ранее журналистам эксперт-криминалист, профайлер и бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин, преступник мог быть знаком с девочкой и ее семьей. Также вероятно, он проживал где-то рядом со своей жертвой и хорошо знал местность.

20 августа волонтер, участвовавшая в поисках ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда отец сел в тюрьму за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, однако регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.