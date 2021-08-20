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Семью убитой в Тюмени девочки назвали асоциальной

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Семья девятилетней девочки, тело которой накануне нашли в Тюмени, является асоциальной, рассказала участвовавшая в поисках ребенка волонтер.

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По словам женщины, некоторое время назад отец отбывал тюремный срок за убийство, при этом мать сдала детей в детдом и уехала из города.

«Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки», — сказала она в эфире телеканала «Москва 24».

Волонтер добавила, что отца и бабушку она почти не видела, а в поисках помогала только 19-летняя сестра погибшей девочки, она также всегда была на связи. При этом в семье всего воспитываются четверо детей.

Отмечается, что члены семьи школьницы злоупотребляют алкоголем. Даже в день, когда была обнаружена погибшая, отец был «с бодуна», отметила волонтер.

«Лично мне за все время удалось увидеть трезвыми бабушку с папой раза два. Даже сегодня, когда девочка из нашей бригады пришла утром к папе, когда появилась эта новость, ей пришлось его будить. Он был с бодуна и ничего не знал», — сказала она.

Тело ребенка было найдено в четверг, 19 августа. В СК РФ подтвердили факт обнаружения, а позднее и подтвердили личность школьницы.

По данным РЕН ТВ, расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Как предположили волонтеры, тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. Как уточнял РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений, в частности в отношении погибшей девочки.

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