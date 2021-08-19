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В СК раскрыли детали обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени

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Найденное в Тюмени тело принадлежит пропавшей девятилетней девочке. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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«Сегодня, 19 августа, на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», — уточняет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее девочке.

Тело ребенка было найдено ранее в этот же день. В СК подтвердили факт обнаружения, отметив, что личность погибшей устанавливается.

Позже РЕН ТВ уточнил, что расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

АЗС находится в районе Лесобазы на улице Домостроителей. Это место расположено в 2 км от дома пропавшей школьницы.

Как предположили волонтеры, мешок могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений, в частности в отношении пропавшей девочки.

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