Озвучена неофициальная версия об обнаруженном теле девочки в Тюмени

Волонтеры предположили, что обнаруженное тело девятилетней Насти Муравьевой, которая пропала в Тюмени в июне, могли подбросить. Об этом сообщает в четверг, 19 августа, портал портал 72.RU со ссылкой на участвовавших в поиске ребенка волонтеров.

Поисковики рассказали, что неоднократно совместно со спасателями и правоохранителями с собаками прочесывали участок местности, где было обнаружено тело девочки.

Волонтеры отметили, что тело ребенка могли подбросить на это место уже после того, как поисковые операции на данном участке завершились.

Тело девочки в камышах возле заправки было найдено ранее в этот день. В СК РФ подтвердили факт обнаружения трупа.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений. В частности, в отношении Насти Муравьевой.