В Тюмени найдена мертвой пропавшая девочка

В Тюмени нашли тело ребенка. Предположительно, это девятилетняя девочка, которая пропала без вести в конце июня. Об этом 19 августа сообщает РЕН ТВ.

В СК РФ подтвердили факт обнаружения трупа. Личность погибшей устанавливается.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа сообщалось, что в Темкинском районе Смоленской области два дня разыскивают двухлетнюю девочку, которая ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища. Рядом с местом исчезновения ребенка находятся лес и водоемы. В настоящий момент местоположение девочки не установлено.

На месте происшествия создан оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия, направленные на обнаружение ребенка.

По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).