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В Смоленской области пропал двухлетний ребенок

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В Темкинском районе Смоленской области два дня разыскивают двухлетнюю девочку, которая ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища. Об этом сообщает в среду, 18 августа, следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«17 августа 2021 года в 16:55 в Вяземский МСО [межрайонный следственный отдел] СУ СК России по Смоленской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки 2019 года рождения», — говорится в заявлении.

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Предварительно установлено, что утром 17 августа девочка ушла из дома. Рядом с местом исчезновения ребенка находятся лес и водоемы. В настоящий момент местоположение девочки не установлено.

На месте происшествия создан оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия, направленные на обнаружение ребенка. Кроме того, следователи проверяют все версии произошедшего, допрашиваются родственники девочки, устанавливаются свидетели и очевидцы.

По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее, 1 августа, шестилетний ребенок пропал на юге Челябинской области. Мальчик 2014 года рождения, проживающий вместе с родственниками на заимке Плотникова в 9 км от поселка Рымникский в районе обеда ушел гулять и не вернулся.

Спустя день ребенок был найден.

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