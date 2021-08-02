В Челябинской области нашли потерявшегося в лесу ребенка

Шестилетний ребенок, пропавший в лесу на юге Челябинской области, найден. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 08.45 часов местного времени ребенок был найден, состояние удовлетворительное, осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи», — указано в сообщении.

О пропаже стало известно накануне. Как рассказали в МЧС, ребенок потерялся в Брединском районе. Мальчик 2014 года рождения, проживающий вместе с родственниками на заимке «Плотникова» в 9 км от поселка Рымникский, в районе обеда ушел гулять и не вернулся.

Как сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт», мальчик направился в лес вместе с рыжей собакой и с тех пор не выходил на связь. В поисках ребенка были задействованы 127 человек и 29 единиц техники, организован штаб. Также к поискам были привлечены волонтерские движения и местное население.