В лесу в Челябинской области пропал шестилетний ребенок

Шестилетний ребенок пропал на юге Челябинской области. Ведутся его поиски, говорится на сайте регионального главка МЧС в понедельник, 2 августа.

Как рассказали в ведомстве, ребенок потерялся в Бердинском районе. Мальчик 2014 года, проживающий вместе с родственниками на заимке «Плотникова» в 9 км от поселка Рымникский, в районе обеда ушел гулять и не вернулся.

Как сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт», мальчик направился в лес вместе с рыжей собакой и с тех пор не выходил на связь, пишет РЕН ТВ. У потерявшегося ребенка зеленые глаза и светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост 115 см. Он был одет в джинсовые шорты, на ногах шлепки.

В поисках ребенка задействованы 127 человек и 29 единиц техники, организован штаб. В поисках мальчика уже обследовали площадь в 9,5 кв. км, ребенок пока не найден. Южноуральцев, которые что-либо знают о местонахождении мальчика, просят сообщить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52, пишет сайт kp.ru.

29 июля в Рязанской области следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения из детского лагеря двух несовершеннолетних девушек. 20 июля они самовольно ушли из детского оздоровительного лагеря и не вернулись.