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Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени

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Тело девятилетней девочки, пропавшей в июне в Тюмени, нашли сотрудники автозаправочной станции, расположенной на расстоянии 2 км от дома школьницы, передает 19 августа телеканал РЕН ТВ.

Расчлененное тело Насти М. работники обнаружили утром. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежала мертвая школьница. АЗС находится в районе Лесобазы на улице Домостроителей, отмечает пресс-служба Центра управления регионом на странице «ВКонтакте». Это место расположено в 2 км от дома ребенка по улице Судостроителей.

Волонтеры полагают, что мешок могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Тело девочки в камышах возле заправки было найдено ранее в четверг.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений, в частности в отношении пропавшей девочки.

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