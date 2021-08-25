СК проверит жителя Тюмени на причастность к убийству 8-летней девочки

Следственный комитет (СК) РФ проверит на причастность к убийству школьницы из Тюмени 40-летнего местного жителя. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 25 августа.

«В Тюмени сотрудники Главного следственного управления СК установили 40-летнего местного жителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

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