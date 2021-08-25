Раскрыта личность подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Задержанным по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени оказался 40-летний Виталий Бережной, работающий мебельщиком в ИП «Петелина». Об этом в среду, 25 августа, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину задержали ранее в среду. По предварительным данным, в совершенном преступлении он признался. Сообщалось, что в ходе обысков в его квартире были обнаружены следы на ковре, а также провод, похожий на тот, которым был связан ребенок.

Кроме того, в МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Кроме того, уточнялось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Подозреваемый, по данным РЕН ТВ, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.

Также сообщалось, что мужчина служил в спецназе, но официальных данных на этот счет нет.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.