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ДНК подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени совпало с образцами на ее теле

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Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени с образцами, изъятыми на ее теле. Об этом в среду, 25 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки», — сообщила представитель ведомства.

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Установить личность подозреваемого в убийстве девочки — 40-летнего уроженца города Сургута — удалось сотрудникам ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из тюменского МВД.

Уточняется, что тело 8-летней школьницы, когда его нашли, было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники провели кропотливую работу и установили, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для последующей установки в кухонный гарнитур.

В этом цеху работал подозреваемый, по месту жительства которого был обнаружен половик, кусок от которого был найден вместе с телом ребенка.

«В настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — уточнила Волк.

Мужчину задержали ранее в среду, в совершенном преступлении он признался. Сообщалось, что в ходе обысков в его квартире были обнаружены следы на ковре, а также провод, похожий на тот, которым был связан ребенок.

Подозреваемый, как уточнял РЕН ТВ, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.

Также сообщалось, что мужчина служил в спецназе, но официальных данных на этот счет нет.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

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