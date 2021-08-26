Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени хранил ее тело в холодильнике

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени несколько дней хранил ее тело в холодильнике. Об этом в четверг, 26 августа, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

«Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой, и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем», — рассказала она журналистам.

Кроме того, в ведомстве отметили, что «свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки».

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Друг подозреваемого заявил, что не верит в его виновность, а соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, которого она охарактеризовала как положительного, семейного человека.

Следствие попросило арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Следствие ходатайствует об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу.