Соседи подозреваемого в убийстве девочки рассказали о поведении мужчины

Соседи Виталия Бережного — подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени, поделились подробностями о жизни и поведении мужчины. Об этом стало известно в четверг, 26 августа.

Как рассказали собеседники, Бережной проживал с девушкой и 17-летним пасынком. Мужчина состоял в гражданском браке и, по предварительной информации, какое-то время жил в Сургуте.

Сами соседи видели Бережного нечасто, но они отметили, что встретили мужчину после пропажи девочки.

«Как человек он [Бережной] хороший. Я когда узнал (об инциденте с девочкой. — Ред.), я был в шоке», — поделился один из соседей.

Он также добавил, что не наблюдал у мужчины асоциального поведения и что Бережной не вызывал подозрений.

На столбе, расположенном рядом с домом подозреваемого, была содрана фотография пропавшей девочки. На двери, ведущей в квартиру Бережного, имеются следы взлома, однако неизвестно, есть ли кто-либо в квартире.

Мужчину задержали ранее в среду. По предварительным данным, в совершенном преступлении он признался.

Кроме того, в МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК Бережного с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Дополнительно отмечалось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Бережной, по данным РЕН ТВ, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.

Также сообщалось, что мужчина служил в спецназе, но официальных данных на этот счет нет. Кроме того, Бережной задолжал банкам порядка 2 млн рублей по кредитам.

Однако сестра подозреваемого выразила уверенность в его невиновности.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Бывший консультант криминалистики Главного управления Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин, комментируя инцидент с убийством ребенка, вспомнил другие схожие случаи в Тюмени. По словам криминалиста, серия схожих похищений и убийств тянется начиная с 1997 года.