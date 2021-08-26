Криминалист рассказал о других похищениях детей в Тюмени

Бывший консультант Главного управления криминалистики Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин в интервью телеканалу «РЕН ТВ» в среду, 25 августа, связал убийство Насти Муравьевой с другими схожими случаями в Тюмени.

По словам Кирюхина, серия схожих похищений и убийств девочек тянется с 1997 года. Так, например, две сестры из одной семьи пропали с разницей в пять лет. Криминалист, сразу понял, что такого совпадения быть не может и что преступник явно был знаком с семьей.

«Девочка, которая знает о пропаже старшей сестры, которая в курсе об исчезновении других детей, ее ровесниц, и вдруг она идет на почту, выходит оттуда и растворяется в небытие. Никогда не поверю, что это сделал незнакомый девочке человек», — пояснил он.

Ту девочку, труп которой потом выложили на обочину, держали в плену, морили голодом, а потом задушили. Странным показалось криминалисту, что не было изнасилования. Все рассудочные версии похищений, вроде продажи органов, постепенно отклонили, стало понятно, что действует маньяк.

Кирюхин составил его психологический портрет. Это местный человек, знающий ритм жизни этого района. Знающий, когда дети предоставлены сами себе, чтобы спокойно забрать их. У всех девочек схожий типаж, все они пропали в районе 14:00 часов. Значит, преступник пользуется общественным или служебным транспортом. Он едет на обед либо с обеда.

«Кстати, это редкость, когда ранее не судимый преступник за 40 лет сразу идет на убийство», — отметил криминалист.

Кирюхин считает, что старый маньяк был знаком с семьями первых похищенных. Но он подчеркивает, что знакомство — это растяжимое понятие, под этот критерий сойдет и дворник и водитель рейсового автобуса.

«Все потому, что ты видишь человека в благополучной обстановке. Если он валяется пьяным, либо дерется с другими собутыльниками у магазина, к этому человеку ребенок не пойдет ни при каком раскладе. Если убийца знал Настю Муравьеву по имени, то этого достаточно. Это человек, который не вызывает опасности у ребенка», — подытожил бывший консультант СК РФ.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Подозреваемого задержали 25 августа. На допросе он отметил, что понимает причину задержания, а именно — подозрения в убийстве несовершеннолетней. Позже он признался в содеянном. Преступником оказался 40-летний Виталий Бережной, работающий мебельщиком в ИП «Петелина».

В МВД отметили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Кроме того, уточнялось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Мужчина, по некоторым данным, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.

Сестра подозреваемого прокомментировала его задержание и отметила, что уверена в его невиновности.