Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени задолжал банкам 2 млн рублей

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени задолжал по кредитам порядка 2 млн рублей. Сведения об этом находятся в банке данных исполнительных производств ФССП России, сообщает в четверг, 26 августа, РЕН ТВ.

Все долги 40-летнего Виталия Бережного датируются 2017-2019 годами.

Мужчину задержали 25 августа. На допросе он отметил, что понимает причину задержания, а именно — подозрения в убийстве несовершеннолетней. Как сообщил позже Telegram-канал «Тюмень №1», подозреваемый признался в содеянном.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

В МВД отметили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Кроме того, уточнялось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Мужчина, по некоторым данным, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.