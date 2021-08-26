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Друг подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени не поверил в его виновность

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Александр Зигарь, друг подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного, заявил, что не верит в его виновность. Об этом 26 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

«На кого угодно, но на него никогда не подумаешь. Он всегда шутил, играл с детьми. Никакой злобы к ним не было. Я до сих в шоке прибываю от случившегося», — рассказал Зигарь.

Он сказал, что в вузе, где они учились вместе, его считали душой компании. Мужчина отметил, что тогда Бережной был неконфликтным, активистом и весельчаком, а что произошло с ним дальше — не знает.

Ранее в этот день 40-летнего Бережного привезли на следственные действия.

По данным РЕН ТВ, подозреваемый проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда она ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Его соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. По их сведениям, тот проживал с девушкой и 17-летним пасынком. В невиновности Бережного уверена его сестра, которого она считает положительным, семейным человеком.

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Бережного задержали 25 августа.

В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК мужчины с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Дополнительно отмечалось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело девочки, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что в 2008-2011 годах Бережной проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюмень он переехал в 2015 году.

Тело девочки обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Ребенок пропал 30 июня, девочка ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Бывший консультант криминалистики главного управления Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин, 26 августа комментируя инцидент с убийством ребенка, вспомнил другие схожие случаи в Тюмени. По словам криминалиста, серия схожих похищений и убийств тянется начиная с 1997 года.

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