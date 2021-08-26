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СК попросил об аресте подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

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Следствие попросило арестовать подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом говорится в сообщении СК РФ 26 августа.

40-летнему уроженцу города Сургута Виталию Бережному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу

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В ведомстве подтвердили, что задержанный более трех лет, в 2008–2011 годах, проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Сообщается, что он переехал в Тюмень в 2015 году.

Ранее в этот день Бережного доставили на место проведения следственных действий.

Мужчина был задержан накануне. В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

В ходе допроса Бережной дал признательные показания, согласно которым он 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, мужчина взял коробку от бытовой техники, в которую упаковал тело убитой и положил в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное, где оно 19 августа было обнаружено сотрудниками автозаправочной станции, которые косили траву.

Бывший консультант криминалистики главного управления Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин, 26 августа комментируя инцидент с убийством ребенка, вспомнил другие схожие случаи в Тюмени. По словам криминалиста, серия схожих похищений и убийств тянется начиная с 1997 года.

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