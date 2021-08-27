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Захарова прокомментировала слова Байдена о местонахождении лидеров ИГ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое удивление от слов президента США Джо Байдена во время его речи в Белом доме о том, что он отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) после терактов в Афганистане.

У себя в Telegram-канале она задалась вопросом об осведомленности Байдена о местоположении террористов.

«То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!» — прокомментировала она заявление американского лидера.

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Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Жертвами атаки на кабульский аэропорт стали 90 человек. Число пострадавших оценивается в 150 человек. Как указали в Пентагоне, в результате произошедшего погибли 12 военнослужащих США, еще 15 ранены.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил: по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В пятницу, 27 августа, посол России в США Анатолий Антонов призвал удвоить международное взаимодействие, направленное на борьбу с терроризмом.

«На земле нет места такому злу, как терроризм. Только совместными усилиями мы можем победить его. Необходимо удвоить международное взаимодействие, чтобы освободить человечество от этой чумы», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице российского посольства в Twitter.

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