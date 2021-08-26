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Четыре борта Минобороны вернулись в РФ из Афганистана

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Все самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом 26 августа сообщает корреспондент «Известий».

По словам пассажиров, полет прошел нормально. Они сообщили, что рады приезду в Россию и могут расслабиться после нескольких недель напряжения. Все прибывшие сдали ПЦР-тесты.

Накануне в Минобороны сообщили об эвакуации более 500 граждан России, Украины и стран — участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В организации вывоза были задействованы четыре самолета — три Ил-76, которые сделали двухэтажными, и пассажирский Ил-62.

Первым делом — в самолеты: из Кабула вывезли россиян и союзников
Военно-транспортная авиация Минобороны РФ провела эвакуацию граждан из Афганистана

Процесс эвакуации россиян из Афганистана осуществлялся по поручению президента РФ Владимира Путина.

В среду, 25 августа, также сообщалось, что российские власти согласились удовлетворить просьбу афганской диаспоры на въезд в РФ примерно 1 тыс. граждан из Афганистана. Среди получивших разрешение на въезд — лица с гражданством и видом на жительство РФ, а также студенты.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока наблюдает за происходящим в Афганистане, но признал, что террористическая угроза в стране высока.

Он подчеркнул, что на территории Афганистана помимо талибов (радикальное движение «Талибан, запрещено в РФ) находятся также члены ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) .

Комментируя эвакуацию из Кабула российских граждан, представитель Кремля отметил, что безопасность россиян остается «безусловным приоритетом и для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо».

24 августа представитель талибов заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт, передает «Газета.ру».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

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