Прямой эфир
Общество
Путин заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов
Мир
Около тысячи афганцев получили разрешение на выезд в РФ
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду на выходных
Мир
Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану
Спорт
Пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады на дистанции 50 м брассом
Мир
Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране
Мир
Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «СП-2» от газовой директивы ЕС
Экономика
Госдолг России увеличился на 1,4 трлн рублей
Общество
Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»
Сюжет:

Около тысячи афганцев получили разрешение на выезд в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти согласились удовлетворить просьбу афганской диаспоры на въезд в РФ примерно 1 тыс. граждан из Афганистана. Среди получивших разрешение на въезд — лица с гражданством и видом на жительство РФ, а также студенты. Об этом 25 августа сообщил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

Боевой сундук: талибы могут обвалить доллар
Экономисты предупреждают об опасности

«Ответ по некоторым категориям у нас есть. Мы разделили этих людей на несколько категорий: первая — люди афганского происхождения, у которых есть российское гражданство. Вторая — студенты, которые учились в России, но остались сейчас в Афганистане, третья — те лица, которые работали в коммерческих структурах и имеют разрешение на трудовую деятельность в России и соответствующую визу, четвертая — лица, у которых есть вид на жительство», — рассказал Джалал «РИА Новости».

Он добавил, что представители указанных категорий обратились в посольство РФ в Афганистане и встали в очередь на вылет. Когда аэропорт будет открыт, они смогут вылететь в Россию.

В среду Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана.

Корреспондент «Известий» сообщил, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан из Кабула.

Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке беженцев значатся 511 человек.

Процесс эвакуации россиян из Афганистана начался ранее в этот день. Граждане РФ были размещены по автобусам возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт Кабула. Ее движение затрудняли пробки, а также остановки на блокпостах талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

На самолетах военно-транспортной авиации, вылетевших в Кабул для эвакуации, находятся бригады военных медиков, а также запасы еды и воды.

Ситуация в регионе обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021