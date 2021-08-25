Около тысячи афганцев получили разрешение на выезд в РФ

Российские власти согласились удовлетворить просьбу афганской диаспоры на въезд в РФ примерно 1 тыс. граждан из Афганистана. Среди получивших разрешение на въезд — лица с гражданством и видом на жительство РФ, а также студенты. Об этом 25 августа сообщил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

«Ответ по некоторым категориям у нас есть. Мы разделили этих людей на несколько категорий: первая — люди афганского происхождения, у которых есть российское гражданство. Вторая — студенты, которые учились в России, но остались сейчас в Афганистане, третья — те лица, которые работали в коммерческих структурах и имеют разрешение на трудовую деятельность в России и соответствующую визу, четвертая — лица, у которых есть вид на жительство», — рассказал Джалал «РИА Новости».

Он добавил, что представители указанных категорий обратились в посольство РФ в Афганистане и встали в очередь на вылет. Когда аэропорт будет открыт, они смогут вылететь в Россию.

В среду Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана.

Корреспондент «Известий» сообщил, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан из Кабула.

Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке беженцев значатся 511 человек.

Процесс эвакуации россиян из Афганистана начался ранее в этот день. Граждане РФ были размещены по автобусам возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт Кабула. Ее движение затрудняли пробки, а также остановки на блокпостах талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

На самолетах военно-транспортной авиации, вылетевших в Кабул для эвакуации, находятся бригады военных медиков, а также запасы еды и воды.

Ситуация в регионе обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.