Самолеты Ил-76 для эвакуации россиян из Кабула сделали двухэтажными

Три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан из Кабула. Об этом в среду, 25 августа, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке беженцев значатся 511 человек.

Процесс эвакуации россиян из Афганистана начался ранее в этот день. Граждане РФ были размещены по автобусам возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт Кабула. Ее движение затрудняли пробки, а также остановки на блок-постах талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

На самолетах военно-транспортной авиации, вылетевших в Кабул для эвакуации, находятся бригады военных медиков, а также запасы еды и воды.

Ситуация в регионе обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.