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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени задолжал банкам 2 млн рублей

МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

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Министерство внутренних дел России в среду, 25 августа, опубликовало кадры с допроса Виталия Бережного — подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени.

Мужчину задержали ранее в среду. По предварительным данным, в совершенном преступлении он признался.

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Школьница ушла на прогулку в конце июня и пропала

Кроме того, в МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК Бережного с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Дополнительно отмечалось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Бережнов, по данным РЕН ТВ, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.

Также сообщалось, что мужчина служил в спецназе, но официальных данных на этот счет нет. Кроме того, Бережнов задолжал банкам порядка 2 млн рублей по кредитам.

Однако сестра подозреваемого выразила уверенность в его невиновности.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту её исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Бывший консультант криминалистики Главного управления Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин, комментируя инцидент с убийством ребенка, вспомнил другие схожие случаи в Тюмени. По словам криминалиста, серия схожих похищений и убийств тянется начиная с 1997 года.

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