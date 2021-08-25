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Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Центральное телевидение Китая.

Сделано с Китаем: почему важна координация Москвы и Пекина
О чем Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились во время беседы по закрытому каналу видеосвязи

Отмечается, что среди прочего лидеры подробно обменялись мнениями о ситуации в Афганистане.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана. Также Китай готов укрепить связь и координацию со всеми сторонами в международном сообществе, включая Россию, и призвать все стороны в Афганистане к переговорам по созданию открытой и инклюзивной политической структуры.

По данным телеканала, Путин выразил согласие на предложение Си Цзиньпина усилить координацию по афганскому вопросу.

Как сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, у главы российского государства в среду запланирована серия международных телефонных разговоров. Однако подробностей он не уточнил.

«Сегодня запланирован международный телефонный разговор важный, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков уточнил, что еще два разговора запланированы у Путина на вечер.

16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье указал, что сотрудничество России и Китая на внешнеполитическом направлении являет собой пример ответственного поведения великих держав на международной арене.

Ранее, 28 июня, Путин и Си Цзиньпин в ходе видеоконференции объявили о продлении российско-китайского соглашения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Цзиньпин назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

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