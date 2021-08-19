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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с захватом власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом в четверг, 19 августа, пишет пресс-служба Кремля.

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«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности.

Также в разговоре главы государств обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Макрон и Путин высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, отметив, что он является весомым фактором в деле ядерного нераспространения.

Президенты обменялись мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса.

«Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», — указали в пресс-службе.

В связи с этим была подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования, а также подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате.

По просьбе Макрона российский лидер информировал о ходе реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Собеседники констатировали, что обстановка в регионе в целом стабильна, и выразили обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, прежде всего — в Минской группе ОБСЕ.

Темой разговора стал и ряд других региональных сюжетов, касающихся в том числе африканского континента.

В этот же день Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Италии Марио Драги. Стороны высказались в пользу консолидации международных усилий в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности.

Накануне Путин обсудил ситуацию в республике с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Президенты выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране. В тот же день президент РФ провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном по ситуации в регионе.

Также в среду стало известно, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского лидера в Москве 20 августа.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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