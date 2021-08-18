Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора обсудил с иранским лидером Эбрахимом Раиси ситуацию в Афганистане. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российский лидер поздравил Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность.

Стороны также выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отметили приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества.

Президенты рассмотрели основные темы двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

В рамках телефонных переговоров Путин и Раиси затронули и вопросы подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе с учетом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации.

Ранее в этот день стало известно, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского лидера в Москве 20 августа.

До этого, 15 августа, Путин по телефону обсудил развитие ситуации в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».