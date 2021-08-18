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Президенты России и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом в среду, 18 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главы государств обсудили ход подготовки саммитов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые пройдут в Душанбе.

Президенты стран договорились продолжать регулярные контакты по линии заинтересованных ведомств, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день Путин обсудил ситуацию в Афганистане с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Президенты выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране.

Также в среду стало известно, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского лидера в Москве 20 августа.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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