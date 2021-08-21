Путин заявил о важности вопросов безопасности из-за ситуации в Афганистане

Вопросы безопасности имеют особое значение в свете событий с захватом власти движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане, указал 21 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Он также анонсировал возможное проведение конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Афганистане.

«Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил эффективность контактов России и Казахстана.

«У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениям», — заявил президент РФ.

В свою очередь Токаев подчеркнул, что отношения стран успешно развиваются.

«Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично», — добавил казахстанский лидер.

Накануне Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан и нужно исходить из этих реалий.

Также российский лидер уже обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги, иранским лидером Эбрахимом Раиси и своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.