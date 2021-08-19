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Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьером Италии

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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главы государств высказались в пользу консолидации международных усилий в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Накануне Путин обсудил ситуацию в Афганистане с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Президенты выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране. В тот же день президент РФ провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном по ситуации в регионе.

Также в среду стало известно, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского лидера в Москве 20 августа.

15 августа представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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