Премьер Израиля заявил о намерении создать арабскую коалицию против Ирана

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет во вторник, 24 августа, в интервью газете The New York Times в преддверии визита в Вашингтон, заявил о своем намерении создать коалицию арабских стран, стремящихся ограничить влияние Ирана в регионе.

Глава израильского правительства отметил, что представит свою стратегию президенту США Джо Байдену во время их предстоящей 26 августа встречи.

«То, что нам надо сделать, чем мы занимаемся, это создание региональной коалиции рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокируют эту экспансию», — отметил он.

Детали таких планов он не раскрыл.

Глава кабинета министров Израиля посетит США 25-26 августа.

Ранее, 6 августа, Иран категорически отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street в Аравийском море, в котором его обвинил Израиль. Кроме того, в свою очередь, заместитель постоянного представителя Ирана Захра Эршади обвинила Израиль в ударах по Сирии и Ливану и владении ядерным оружием.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Кроме того, стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.

2 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

При этом 4 августа Израиль возложил ответственность за атаку судна на командующего подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Ара Джани.