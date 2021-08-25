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Премьер Израиля заявил о намерении создать арабскую коалицию против Ирана

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Израильский премьер-министр Нафтали Беннет во вторник, 24 августа, в интервью газете The New York Times в преддверии визита в Вашингтон, заявил о своем намерении создать коалицию арабских стран, стремящихся ограничить влияние Ирана в регионе.

Глава израильского правительства отметил, что представит свою стратегию президенту США Джо Байдену во время их предстоящей 26 августа встречи.

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«То, что нам надо сделать, чем мы занимаемся, это создание региональной коалиции рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокируют эту экспансию», — отметил он.

Детали таких планов он не раскрыл.

Глава кабинета министров Израиля посетит США 25-26 августа.

Ранее, 6 августа, Иран категорически отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street в Аравийском море, в котором его обвинил Израиль. Кроме того, в свою очередь, заместитель постоянного представителя Ирана Захра Эршади обвинила Израиль в ударах по Сирии и Ливану и владении ядерным оружием.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Кроме того, стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.

2 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

При этом 4 августа Израиль возложил ответственность за атаку судна на командующего подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Ара Джани.

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