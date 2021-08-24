Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 24 августа.

Уточняется, что документ принят в целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Сарова Нижегородской области.

Так, к нему присоединяются части территорий Вознесенского и Дивеевского муниципальных округов Нижегородской области, а также Темниковского муниципального района Мордовии.

Согласно документу, на присоединяемые территории распространяется особый режим безопасного функционирования организаций и объектов, который включает ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов над этими территориями и другие ограничения в соответствии с российским законодательством.

Тем же указом утверждаются границы Сарова. Они подробно указаны в приложении к документу.

Правительству России совместно с властями Нижегородской области и Мордовии поручено в шестимесячный срок провести все необходимые организационные мероприятия, связанные с изменением границ.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Саров расположен на территории Нижегородской области и главным образом Мордовии. Является наукоградом России. По данным на 2021 год, там проживают более 96 тыс. человек.

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада СССР, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

Российский лидер 22 августа заявил о необходимости подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, озвученные министром обороны.