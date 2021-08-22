Путин поручил подготовить предложения по развитию Сибири

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, предложенные Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

«Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович (Шойгу) является активным сторонником, я бы сказал даже, локомотивом этого проекта, надеюсь, что так и будет... Дано соответствующее поручение и правительству Российской Федерации, и над этим работают соответствующие структуры наших академических институтов», — сказал российский лидер в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Президент заявил, что необходимо «подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и двигаться в этом направлении».

Ранее в этот день Сергей Шойгу сказал, что строительство новых городов в Сибири обойдется в приемлемые суммы. Он подчеркнул, что у России есть все возможности до 2030 года создать сотни тысяч рабочих мест и новые города в регионе.

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили 7 августа, что строительство в Сибири нескольких крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.

В апреле правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России. Срок реализации программы — 2021–2024 годы. На ее реализацию выделят 19,5 млрд рублей.

В цели госпрограммы входит ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны России территорий, увеличение их вклада в экономический рост государства, а также обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.