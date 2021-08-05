Шойгу предложил построить в Сибири несколько научно-промышленных центров

Министр обороны России Серей Шойгу заявил в четверг, 5 августа, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тыс., лучше — до миллиона человек»,— сказал министр.

По его словам, нужно сделать новые города конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

Ранее, в апреле, правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России. Срок реализации программы — 2021–2024 годы. На ее реализацию выделят 19,5 млрд рублей.

В цели госпрограммы входит ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны России территорий, увеличение их вклада в экономический рост государства, а также обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.