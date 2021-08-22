Шойгу заявил о важности вопросов стабильности и безопасности в обществе

В обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Из всех этих поездок и поездок, которые были до этого, делается, на мой взгляд, достаточно простой и понятный вывод, что в обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности и, что самое главное, пожалуй, это уверенности в завтрашнем дне», — сказал он в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

Кроме того, он отметил, что в армии РФ современное оружие составляет более 71%, исправность вооружения — практически 99%.

Также Шойгу заявил, что строительство новых городов в Сибири обойдется в приемлемые суммы.

«У нас есть все возможности до 2030 года при сравнительно приемлемых, я так скажу, их нельзя назвать ни большими, ни маленькими, при приемлемых вложениях, можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест. Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность. Для этого там есть все возможности», — сказал он.

Днем ранее Владимир Путин заявил, что вопросы безопасности имеют особое значение в свете событий с захватом власти движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане. Он также анонсировал возможное проведение конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Афганистане.

16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

В феврале российский лидер отметил, что вопросы государственной безопасности всегда остаются приоритетными в условиях глобальных вызовов. Он отметил, что вопросы государственной безопасности, защиты граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны.