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Путин назвал вопросы государственной безопасности приоритетными

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Вопросы государственной безопасности всегда остаются приоритетными в условиях глобальных вызовов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) в среду, 24 февраля.

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«Особо подчеркну, что вопросы государственной безопасности, защиты наших граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны, всегда остаются приоритетными, я бы сказал даже, наиважнейшими», — сказал российский лидер.

По его словам, уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается.

Президент отметил, что коллегия проходит в этом году не в расширенном, как обычно, формате, а в сокращенном составе из-за пандемии коронавируса.

«Но это не меняет важности, не снижает важности сегодняшнего мероприятия, но, к сожалению, таковы требования текущей эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Путин добавил, что Россия сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны. По его словам, речь идет «не о естественной для международных отношений конкуренции», а о «последовательной и весьма агрессивной линии», направленной на то, чтобы затормозить развитие России, «создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество».

«В конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», — добавил он.

Президент подчеркнул, что это уже сценарий, который воплощен в жизнь в некоторых странах постсоветского пространства.

Главной задачей ФСБ Путин назвал защиту гражданского мира.

О том, что президент выступит в открытом формате с речью на коллегии ФСБ, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам ранее в этот же день. По его словам, коллегии силовых ведомств проводятся ежегодно, обычно во второй половине февраля.

Представитель Кремля добавил, что оставшаяся часть коллегии «в силу специфики ведомства» пройдет в закрытом формате.

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