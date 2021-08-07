В ОНФ оценили инициативу Шойгу построить пять крупных городов в Сибири

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев сообщил, что строительство в Сибири пяти крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.

Таким образом Киселев оценил инициативу российского министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири нескольких крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

Киселев подчеркнул, что Шойгу всегда брался за серьезные крупные вещи и всегда доводил их до логического завершения.

«Когда он говорит что-то, это имеет вес и основание под собой. С точки зрения того, что он сказал по развитию Сибири, то действительно здесь необходимо развитие агломераций, достаточно больших, и это такая важная составляющая, которая может дать дополнительную силу в развитии Сибири», — приводит слова Киселева Regnum.

Вместе с тем депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенков в беседе с «Известиями» ранее в этот день уточнил, что подобное предложение Шойгу — необходимый и грандиозный проект, который Россия способна реализовать.

В апреле правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России. Срок реализации программы — 2021–2024 годы. На ее реализацию выделят 19,5 млрд рублей.

В цели госпрограммы входит ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны России территорий, увеличение их вклада в экономический рост государства, а также обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.