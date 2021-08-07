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В ГД поддержали идею Шойгу о строительстве крупных городов в Сибири

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Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве нескольких крупных городов в Сибири, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, — необходимый и грандиозный проект, который Россия способна реализовать. Такое мнение 7 августа в беседе с «Известиями» выразил депутат Государственной Думы, Заместитель Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

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Парламентарий отметил, что еще недавно было трудно даже мечтать о таких масштабных и грандиозных задачах развития страны.

«Мы много говорим о том, что нам необходимо развивать Сибирь. Это огромные пространства и территории невероятно красивые и богатейшие и, конечно, необходимо делать все возможное чтобы жизнь в нашей стране была комфортной в разных ее местах и разных регионах», — указал Ревенко.

Депутат подчеркнул, что идея создания таких кластеров, в которых могло бы проживать едва ли не до 1 млн человек, это не слова, а выверенные расчеты.

«Сергей Кужугетович на ветер слов не бросает. Он поставил на ноги российскую армию, и это признано в мир — российские вооруженные силы едва ли не самые лучшие и дееспособные в мире. Суть проекта – кластеры опережающего развития где будут сосредоточены и кадры, и трудовые ресурсы, и современные разработки. То есть это не только комфортное место для жизни но и рабочие места, наука и технологии», — объяснил парламентарий.

Кроме того, создание таких городов даст мощный толчок развитию России. По словам Ревенко, по некоторым оценкам, проект позволит привлечь в Сибирь до 420 тыс. человек, приведет к созданию порядка 300 тыс. рабочих мест, появлению новых дорог, сетей аэропортов и портов, развитию инфраструктуры в целом.

«Что могут принести новые производства в этих городах - около 2 трлн 300 млрд рублей в год. Налоги могут составить до 256 млрд рублей в год, то есть реализация инициативы даст мощнейший толчок для развития экономики и России в целом. ВВП Сибири может вырасти на треть, а экспорт продуктов высокой добавленной стоимости может составить до 27 млрд долларов в год», — указал Ревенко.

Депутат добавил, что специалисты допускают выход кластеров на полную мощность за 10 лет.

5 августа министр обороны России Серей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, отметил необходимость строительства в Сибири нескольких крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По его словам, нужно сделать новые города конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности.

Глава Минобороны отметил, что подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

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