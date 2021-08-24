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Талибы разрешили афганским женщинам-чиновницам в будущем вернуться к работе

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Представитель движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) Мохаммад Якуб заявил, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям. Это, по его словам, будет возможно после того, как выработают соответствующие правила, сообщает 24 августа телеканал 1TV News.

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Ранее, 21 августа, управление по информационным вопросам движения «Талибан» в центральной провинции Газни упразднило работу женщин-служащих на местных радиостанциях.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая Конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, на данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя «Талибана» сообщило, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Он также добавил, что и женщинам предложат принять участие в работе новой администрации страны.

При этом журналистке CNN Клариссе Уорд, работающей в столице Афганистана Кабуле, талибы настоятельно рекомендовали надеть никаб — одежду, которая в области лица женщины оставляет лишь узкую прорезь для глаз. 18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа. Боевики «Талибана» заняли Кабул 15 августа, объявив об «окончании войны» в Афганистане. Они заявили, что вскоре сообщат о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

По информации журнала Foreign Policy, талибы не собираются восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера, они хотят предложить некоторым членам предыдущего, поддерживаемого США правительства министерские посты в новом кабинете на их выбор. Таким образом, «Талибан» пытается создать подобие инклюзивного правительства, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества.

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