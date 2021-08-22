Талибы запретили женщинам работать на радио одной из провинций

Управление по информационным вопросам движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) в центральной провинции Газни упразднило работу женщин-служащих на местных радиостанциях. Об этом в субботу, 21 августа, сообщило издание Pajhwok News.

Кроме того, талибы не разрешили ставить на радио какие-либо музыкальные композиции.

Ранее в субботу представитель радикального движения рассказал, что «Талибан» планирует подготовить новую модель управления Афганистаном в течение следующих нескольких недель. По его словам, это структура руководства страной не будет демократична в понятии западных стран, но «она защитит права каждого».

Он добавил, что организация будет нести ответственность за свои действия и расследует сообщения о репрессиях и зверствах, совершенных ее членами.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о намерении создать Исламский эмират Афганистана. В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Спустя два дня «Талибан» объявил всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвал возобновить работу в государственных учреждениях. Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.