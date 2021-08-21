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«Талибан» отверг причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула

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Представитель радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) заявил, что ответственность за хаос, возникший в аэропорту Кабула, не лежит на боевиках. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters в субботу, 21 августа.

«У Запада мог быть лучший план эвакуации», — цитирует агентство чиновника.

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Кроме того, представитель движения рассказал, что «Талибан» будет нести ответственность за свои действия и расследует сообщения о репрессиях и зверствах, совершенных его членами.

«Мы слышали о некоторых случаях зверств и преступлений против гражданского населения. Если талибы причастны к этим проблемам с законом и порядком, то инциденты будут расследованы», — сказал анонимный источник Reuters.

Чиновник добавил, что группа планирует подготовить новую модель управления Афганистаном в течение следующих нескольких недель. По его словам, это структура руководства страной не будет демократична в понятии западных стран, но «она защитит права каждого».

«Правовые, религиозные и внешнеполитические эксперты движения «Талибан» намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель», — заключил представитель движения.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Байден, однако, заявил, что представители радикального движения «Талибан» сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

20 августа Пентагон сообщил, что обеспокоен информацией об избиении американцев в Кабуле. По словам представителя ведомства, движению «Талибан» заявлено о недопустимости подобных ситуаций.

18 августа журналист Маркус Ям в статье на сайте Los Angeles Times рассказал, что боевики движения «Талибан» избили его, но затем извинились и предложили воды. Как рассказал корреспондент, он вместе с другим журналистом снимал стычку между талибами и сторонниками прежнего правительства, в этот момент два талиба атаковали Яма и его коллегу.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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