Талибы планируют представить новую систему управления Афганистаном

Представитель радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) анонсировал представление новой системы управления Афганистаном, сообщило в субботу, 21 августа, Reuters.

«Правовые, религиозные и внешнеполитические эксперты движения «Талибан» намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель», — заявил собеседник агентства.

По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

Он отметил, что мировое сообщество «должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами». Кроме того, Гутерриш заявил, что надеется на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.