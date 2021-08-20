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В Афганистане появится новая Конституция

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В Афганистане будет создана новая Конституция, это является необходимостью. Об этом 20 августа заявил представитель движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) Мухаммад Наим.

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Как он рассказал «РИА Новости», у Афганистана несомненно будет новая Конституция, поскольку сейчас страна в чрезвычайном положении.

По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

Кроме того, Мухаммад Наим рассказал, что «Талибан» пока не объявил официально о создании Исламского эмирата Афганистана, однако, по его словам, такое желание есть.

Ранее, 19 августа, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

Он отметил, что мировое сообщество «должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами». Кроме того, Гутерриш заявил, что надеется на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

17 августа талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

16 августа посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что боевики террористического движения «Талибан» гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток.

Кроме того, посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

В тот же день Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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