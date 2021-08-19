Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Цена на газ в Европе упала до $480 за кубометр из-за планов прокачки по СП–2
Мир
Захарова заявила о возвращении Украине ноты протеста из-за визита Лаврова в Крым
Мир
РФ выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны
Общество
Метеоролог объяснила грозы и потопы в Сочи географическим положением
Мир
МИД РФ выразил обеспокоенность планами США нарастить присутствие в Польше
Интернет
Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей
Общество
Московский планетарий закроют для модернизации на месяц
Авто
В Подмосковье появилась подсвечивающая пешеходов «зебра»
Мир
Еврокомиссия признала выданные на Украине сертификаты вакцинации
Сюжет:

Талибы попросили журналистку CNN надеть никаб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистка CNN Кларисса Уорд, работающая и освещающая последние события в столице Афганистана Кабуле после прихода «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), столкнулась с требованиями радикальной «смены имиджа». Видео репортажа опубликовано на сайте телеканала.

В РФ заявили о необходимости считаться с властью талибов в Афганистане

Так, если раньше Уорд носила полностью закрывающий тело и голову хиджаб и этого было достаточно, то встреченные на улице города талибы настоятельно попросили журналистку надеть никаб — одежду, которая в области лица женщины оставляет лишь узкую прорезь для глаз. Корреспондент не стала спорить с почти не понимавшими по-английски бойцами «Талибана» и нашла выход из положения, просто прикрыв лицо частью своего хиджаба. Только после этого один из них согласился дать ей небольшой комментарий.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021