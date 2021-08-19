Талибы попросили журналистку CNN надеть никаб

Журналистка CNN Кларисса Уорд, работающая и освещающая последние события в столице Афганистана Кабуле после прихода «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), столкнулась с требованиями радикальной «смены имиджа». Видео репортажа опубликовано на сайте телеканала.

Так, если раньше Уорд носила полностью закрывающий тело и голову хиджаб и этого было достаточно, то встреченные на улице города талибы настоятельно попросили журналистку надеть никаб — одежду, которая в области лица женщины оставляет лишь узкую прорезь для глаз. Корреспондент не стала спорить с почти не понимавшими по-английски бойцами «Талибана» и нашла выход из положения, просто прикрыв лицо частью своего хиджаба. Только после этого один из них согласился дать ей небольшой комментарий.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.