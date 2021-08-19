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В РФ заявили о необходимости считаться с властью талибов в Афганистане

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Приход «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к власти в Афганистане — это реальность, с которой международному сообществу придется считаться. Об этом в четверг, 19 августа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Приход талибов к власти в Кабуле — это реальность, которую мировому сообществу придется учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном», — заявила Захарова.

Кроме того, представитель дипломатического ведомства заявила, что бежавший из страны президент Республики Афганистан Ашраф Гани несет ответственность за происходящее в государстве.

«Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен», — подчеркнула Захарова.

Накануне Ашраф Гани опубликовал в Facebook обращение к нации, где объяснил причины бегства из страны. По словам экс-главы государства, он не хотел стать причиной кровопролития в Кабуле.

В тот же день сообщалось, что Ашраф Гани был госпитализирован в одну из больниц в Абу-Даби. МИД ОАЭ подтвердил нахождение экс-президента в данной стране.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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