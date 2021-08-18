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Бежавшего президента Афганистана госпитализировали в Абу-Даби

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Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани госпитализирован в одну из больниц в Абу-Даби. Об этом в среду, 18 августа, сообщает агентство PANA.

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Гани поместили в больницу несколько часов назад. Сообщается, что его состояние ухудшается. Другие подробности не приводятся.

Ранее в этот день МИД ОАЭ подтвердил нахождение Гани в стране. До этого о точном местонахождении президента не сообщалось.

15 августа представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

16 августа сообщалось, что Гани находится в Султанате Оман, куда прибыл из Таджикистана. Однако в таджикистанском МИДе опровергли информацию о том, что самолет с президентом Афганистана входил в воздушное пространство страны.

В тот же день Bloomberg сообщил, что бегство из Афганистана президента привело к разрыву договоренностей между властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства.

Отмечалось, что прийти к такой договоренности получилось на переговорах с участием США в Дохе. Она предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Ожидалось, что прекращение огня в Афганистане даст возможность экс-президенту Хамиду Карзаю и «другим бывшим и действующим чиновникам» заключить сделку о разделении власти с группировкой боевиков.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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