Источник раскрыл местонахождение бежавшего президента Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну после захвата Кабула представителями «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), находится в Султанате Оман. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 августа, со ссылкой на источник, приближенный к властям Афганистана.

При этом собеседник агентства предупредил, что власти Омана могут это опровергать.

Ранее издание Kabul news в Twitter сообщило, что Гани находится в Омане, куда прибыл из Таджикистана. Однако в таджикистанском МИДе опровергли информацию о том, что самолет с президентом Афганистана входил в воздушное пространство страны.

В свою очередь газета The New York Times писала, что Гани вместе с женой и двумя помощниками отправился в Узбекистан. На это представитель посольства Афганистана в Ташкенте подчеркнул, что у дипмиссии нет информации о возможном нахождении Гани в республике.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Гани согласился подать в отставку и покинул страну. При этом он не уточнил, в какую страну он отправился. Свое решение он назвал способом «избежать бойни».

Как сообщили в российском посольстве в Афганистане, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.