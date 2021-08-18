МИД ОАЭ подтвердил нахождение в стране бежавшего президента Афганистана

МИД ОАЭ подтвердил нахождение в стране президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну после захвата Кабула представителями «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом в среду, 18 августа, заявили в ведомстве.

«ОАЭ приняли в стране президента Ашрафа Гани и его семью по гуманитарным соображениям», — приводит слова ведомства эмиратское агентство WAM.

Официальной информации о местонахождении Гани до настоящего момента не было.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Кроме того, они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами. 16 августа сообщалось, что Гани находится в Султанате Оман, куда прибыл из Таджикистана. Однако в таджикистанском МИДе опровергли информацию о том, что самолет с президентом Афганистана входил в воздушное пространство страны.

В тот же день Bloomberg сообщило, что бегство из Афганистана президента привело к разрыву договоренностей между властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства.

Отмечалось, что прийти к такой договоренности получилось на переговорах с участием США в Дохе. Она предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Ожидалось, что прекращение огня в Афганистане даст возможность экс-президенту Хамиду Карзаю и «другим бывшим и действующим чиновникам» заключить сделку о разделении власти с группировкой боевиков.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.