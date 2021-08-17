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Раскрыты детали переговоров США с талибами перед бегством президента Афганистана

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Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани привело к разрыву договоренности между властями и «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства. Об этом 16 августа пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с деталями соглашения источники.

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Прийти к такой договоренности получилось на переговорах с участием США в Дохе. Она предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Ожидалось, что прекращение огня в Афганистане даст возможность экс-президенту Хамиду Карзаю и «другим бывшим и действующим чиновникам» заключить сделку о разделении власти с группировкой боевиков.

Источники агентства отмечают, что такое быстрое продвижение талибов стало неожиданностью даже для их представителей, но воскресное бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого главы государства, и перечеркнуло договоренность.

Теперь же талибов будет сложно заставить отказаться от всей власти на территории Афганистана.

Как уточняют источники, в Дохе главной темой переговоров является обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет состоять из представителей всех слоев афганского общества, а не только талибов.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни». Ранее в опубликованной в 1989 году статье он рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству. Он подчеркнул, что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры». В настоящее время его местоположение до конца неизвестно. По различным сведениям, он может находиться в Узбекистане или Омане.

Как сообщили в российском посольстве в Афганистане, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

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