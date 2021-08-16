В Таджикистане опровергли сообщения о посадке самолета Гани

Самолет с президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана. Об этом говорится в заявлении МИД Таджикистана, опубликованном в понедельник, 16 августа, на сайте ведомства.

«Самолет, на борту которого находился господин Ашраф Гани, не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны», — отметили в министерстве.

При этом в МИД Таджикистана уточнили, что страна не получала соответствующий запрос от афганской стороны.

Кроме того, представитель посольства Афганистана в Ташкенте в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что у дипмиссии нет информации о том, что Гани находится в Узбекистане.

В Казахстане также опровергли сообщения о том, что самолет политика приземлился на территории страны, передает «Интерфакс-Казахстан».

Накануне боевики радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.

В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Представитель движения указал, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства. Тип власти и форма правления Афганистана будет определена в ближайшее время. Отдельно подчеркивалось, что талибы обеспечат безопасность иностранных граждан и членов дипмиссий в стране.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

В результате президент Афганистана 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.